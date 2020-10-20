"بلاي ستيشن" تكرم جورج فلويد بطريقة مبتكرة... صور

أعلنت شركة "سوني" اليابانية، أمس الاثنين، تصميم طريقة مبتكرة لتكريم المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، الذي قتل قبل أشهر على أيدي عناصر من قوات الشرطة الأمريكية، وأثارت وفاته موجة غضب عالمية.

وطرحت "سوني" واجهة مستخدم تحمل شعار احتجاجات "Black Lives Matter"، والتي اندلعت في الولايات المتحدة استنكارا لقتله، والمتوافرة حصريا في النسخة الرابعة من جهاز "بلاي ستيشن" لألعاب الفيديو.

ويمكن تحميل واجهة مستخدم "Black Lives Matter" من متجر "بلاس ستيشن" مجانا، وعند اختيارها تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، مع مخطط أصفر للقبضة السوداء المرتفعة لأعلى، وهو رمز الاحتجاجات.

Show your support for the #BlackLivesMatter movement with this new PS4 theme, out now for free at PS Store. pic.twitter.com/mN1PnFHPdl — PlayStation (@PlayStation) October 19, 2020

يشار إلى أن العديد من شركات وألعاب الفيديو عبرت عن تضامنها مع احتجاجات "Black Lives Matter"، ففي شهر يونيو/ حزيران، أصدرت شركة "Activision" تحديثا للعبة "Call of Duty: Modern Warfare"، والذي يعرض رسالة شاشة البداية لدعم الحركة الاحتجاجية.

واندلعت مظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس في 25 نيسان/ أبريل الماضي.

وتوفى فلويد إثر جلوس الضابط ديريك على رقبته لمدة ٩ دقائق، ما أسفر عن اختناقه.