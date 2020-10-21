بالفيديو... فنانة فلسطينية تغني في شوارع ألمانيا

الفنانة الفلسطينية الشابة "رلى ميلاد عازر" من مدينة الناصرة، عرفت بصوتها الأقرب إلى الشجن، نشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك، لغنائها مع عازف بزق في أحد الشوارع في ألمانيا.

وتغني عازر على المسارح منذ نعومة أظفارها، هي تعرف الخشبة منذ عمر التاسعة تقريبا، صوتها يمتاز بالقوة والشجن، وتجيد غناء المواويل والأغاني التي تحتاج إلى الجهد، كما يبدو أنها مدربة بشكل جيد على الأداء، فهي تستطيع بسهولة أن تصيب الجواب والقرار أثناء غنائها من دون صعوبة تذكر.

يضاف إلى كل ذلك عدم خوفها من أداء المقامات الأكثر صعوبة التي لربما تخشاها الفنانات الأكثر مراسا لأنها قد تجرح الحنجرة، أو تسبب إنهاكا لها.