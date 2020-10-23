نانسي عجرم تستعين بنزار قباني في هديتها الجديدة لعشاق بيروت... فيديو

استعانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بكلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني، لتطلق أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "إلى بيروت الأنثى".

ونشرت الفنانة اللبنانية على صفحتها الرسمية في "يوتيوب"، آخر إصداراتها الفنية، وهي أغنية جديدة موجهة إلى عشاق العاصمة اللبنانية بيروت، التي شهدت مؤخرا أحداثا أحزنت كل محبيها، على رأسها حادثة انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة العشرات.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، في تغريدة لها على "تويتر" عن موعد طرح أغنيتها الجديدة، حيث قالت: "لكل عشاق بيروت الكتار وكل شخص مآمن إنه بيروت ما بتموت.. اسمعوا أغنيتي الجديدة 7 مساءً بتوقيت لبنان على كل المواقع الموسيقية بيروت".

واستعانت الفنانة اللبنانية بكلمات الشاعر السوري الكبير الراحل نزار قباني، والذي كتب قبل 39 عاما قصيدة حملت عنوان "إلى بيروت الأنثى مع حبي".

ويقول قباني في قصيدته التي استخدمت كلماتها في الأغنية التي طرتها الفنانة اللبنانية على قناتها في "يوتيوب":

آه يَا عُشَّاقَ بَيرُوتَ القُدَامَى هَل وَجَدتُم بَعدَ بَيرُوتَ البَدِيلاَ؟

إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ

إِن يَمُتْ لُبنَانُ … مِتُّم مَعَهُ كُلُّ مَن يَقتُلُهُ … كَانَ القَتِيلاَ

وكان الشاعر السوري الراحل قد كتب كلمات هذه الأغنية في عام 1981، الذي عرف بحبه لمدينتي دمشق وبيروت، مجسدا ذلك بالعديد من القصائد الشهيرة.

وتغنى بكلمات القصيدة الكثير من اللبنانيين مؤخرا وشاركوها بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت، التي آلمت قلوب اللبنانيين والعرب العالم أجمع، بسبب مشاهد الدمار التي حلّت بالمدينة التي اعتبرت على مدى سنوات، عاصمة الانفتاح والفن في العالم العربي.