العثور على طائر نادر نصفه ذكر ونصفه الآخر أنثى.. صورة

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، يتميز الطائر بأنه ثنائي الجنس، حيث ينقسم جسمه مناصفة إلى خصائص ذكورية في الجانب الأيمن، وخصائص أنثوية في الجانب الأيسر.

ويمكن تحديد جنس طائر "غروسبيك" من لونه؛ حيث يكون لون ريش أجنحة الذكور سوداء وبها بقع وردية، بينما أجنحة الإناث تميل للون البني وبها بقع صفراء، إلا أن الطائر النادر الذي عثر عليه الباحثون، يصطبغ ريش الأجنحة باللون الأسود وعليه بقع وردية وبقعة على الصدر في الجانب الأيمن، بينما يظهر على الجانب الأيسر الرئيس البني والبقع الصفراء التي تميز الإناث.

Rare half-male and half-female songbird discovered https://t.co/m4ctxFVPF4 — The Independent (@Independent) October 23, 2020

وأوضح العلماء أنه على الرغم من أن ثنائية الجنس غير شائعة للغاية، فهي أمر طبيعي.

وأشار العلماء إلى أن الطائر قد يكون قادرا على الإنجاب بالتزاوج مع ذكور أو إناث، كما أن ثنائية الجنس تعد شائعة في الطيور والحشرات والثعابين والقشريات.