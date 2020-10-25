طريقة مبتكرة لحماية المنشآت الحيوية من الفيضانات... فيديو

تتعرض العديد من بلدان العالم لخطر الفيضانات المصاحبة للعواصف والأعاصير بصورة دورية، وهو ما يمثل دافعا لتلك الدول للبحث عن طرق مبتكرة لمواجهتها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض العديد من الولايات لفيضانات متكررة ويحاول البعض حماية منازلهم بعدة طرق منها الطرق البدائية التي تعتمد على السواتر الترابية.

لكن ابتكارا جديدا تم تصميمه أصبح وسيلة مثلى لحماية المنشآت العامة والبنية التحتية المهمة في المناطق التي تتعرض للفيضانات، وهو استخدام حواجز معدنية تعمل بطريقة ذاتية لحماية تلك المنشآت عندما تقترب منها مياه الفيضانات.

ونشر موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو يرصد بعض ملامح الحواجز المعدنية الآلية التي أثبتت نجاحها في حماية العديد من المنشآت الحيوية في المدن الأمريكية التي تتعرض للفيضانات.

This automatic floodgate rises to protect infrastructures from natural disasters pic.twitter.com/PN6RWXCYrK — Tech Insider (@techinsider) October 22, 2020

ويقول الموقع إن فكرة عمل تلك الحواجز تعتمد على الربط بين ضغط مياه الفيضانات التي تقترب منها وبين درجة ميل الحاجز الذي يتحول إلى بوابة متحركة يزداد ارتفاعها تدريجيا كلما زادت كمية المياه حول المبنى.