بهذه النصائح... تحمي قلبك من الأمراض

بما أن الحفاظ على صحة القلب يعادل بقاء الإنسان حيا، فقد قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامته.

صحيفة "النهار" اللبنانية نقلت عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر تحذيرها من مخاطر إهمال القلب، ولذلك قدمت عدة نصائح للحفاظ على هذا العضو الهام.

وجاءت النصائح كالتالي:

أولا- تناول الدهون المفيدة

تجنب الدهون المشبعة (Saturated and Trans-fats) الموجودة بكثرة في الوجبات السريعة والتي تدخل في تصنيع العديد من الوجبات الخفيفة (السناك) الموجودة في السوبرماركت.

واستبدلها بالدهون المفيدة، على سبيل المثال: زيت الزيتون، والمكسرات النيئة، والأفوكادو، و البذور كبذور الكتان، والأسماك الدهنية كالسالمون.

ثانيا- تناول الخضار والفاكهة

ينصح بتناول الخضار والفاكهة لكونها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. وتعتبر من الوجبات الخفيفة المثالية والصحية، ومن أبرز الأمثلة:

الخضروات ذات الأوراق الداكنة لغناها بفيتامين K.

البندورة لغناها بالليكوبين (Lycopene).

التوت غني بمضادات الأكسدة.

ثالثا- تناول اللحوم قليلة الدهون

ينصح باستبدال اللحوم الغنية بالدهون كاللحوم العضوية والنقانق ببدائل أكثر صحية كصدور الدجاج منزوعة الجلد والأسماك. إلى جانب إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.

رابعا- تناول الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تعزز صحة القلب، لذا، ننصح بإدخال المأكولات التالية إلى النظام الغذائي: خبز القمحة الكاملة، و الشوفان و المعكرونة السمراء، والأرز الأسمر أو البني.

خامساـ تخفيف كميات الملح في الطعام

تقليل كميات الملح في الطعام (الصوديوم) إلى 2,300 mg أو أقل، وتجنب مصادر الملح الخفية كالمعلبات والمخللات والوجبات السريعة والكاتشاب وصويا الصوص. واستبدل هذه الخيارات بالأعشاب والخردل لإضفاء نكهة على المأكولات من دون كميات الملح الكبيرة.

وفي الختام: لا يجب أن نغفل عن أهمية الرياضة كجزء أساسي للوقاية من أمراض القلب خاصة أن جمعية القلب الأمريكية تنصح بالمشي 10 آلاف خطوة في اليوم.