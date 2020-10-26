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    هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020

    مستخدمون يتحدثون عن مشاكل كثيرة في آيفون 12

    © REUTERS / Apple Inc.
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    لم يأت iPhone 12 بجديد، هكذا يرى عدد من مستخدمي هواتف آيفون الجديدة، بحسب عدد من وسائل الإعلام.

    بحسب موقع "cnet"، أن أحد أسباب انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة في 2020 أن ارتداء الأقنعة في كل مكان جعل من المستحيل فتح هاتفك، بما في ذلك iPhone 12 الجديد من Apple، بوجهك.

    هاتف آيفون 12 و أيفون برو 12، كاليفورنيا الولايات المتحدة 13 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Apple Inc.
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    وأشار إلى أن iPhone 12 فشل في معالجة مشكلة فتح الهواتف بالوجه مع ارتداء الكمامات، وكيف أصبح Face ID عديم الفائدة في عصر فيروس كورونا.

    ولفت الموقع إلى أن المستخدمين سيكون عليهم إما خلع الكمامات وهذا أمر غير صحي في ظل تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أو العودة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي لإلغاء قفل الهاتفك أثناء ارتداء قناع مشيرا أن هذا "يبدو وكأنه تراجع كبير".

    وقال الموقع إن الكثير من المستخدمين كانوا يأملون أن تجد أبل طريقة للتغلب على هذه المعضلة الجديدة، مشيرين إلى أنه قبل طرح iPhone 12 الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات مفادها أن Apple قامت بتهيئة أداة التحقق من Face ID الخاصة بها للعمل مع الأقنعة "لكنه لسوء الحظ، لم يحدث ذلك"، بحسب cnet.

    من جانبه أشار موقع "MacRumors" المهتم بأخبار وتقنيات شركة أبل أن بعض مستخدمى هواتف iPhone 12 الجديدة اشتكوا من عيوب فى أجهزتهم.

    ولفت الموقع إلى أن بعض مستخدمي هواتف آيفون الجديدة، قالوا إنهم لم يجدوا فرقا كبيرا بين الهاتف الجديد وهواتف آيفون التي طرحتها أبل العام الماضي، خاصة عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

    وأشاروا كذلك إلى أنهم "لم يجدوا تغيرات في عمل المستعر البيومتري، وأن حساس Face ID فيى الهواتف الجديدة يعمل بنفس السرعة التي كان يعمل بها في هواتف آيفون التي طرحت السنة الماضية".

    ونقلت صحيفة Verge أن "العيب الأساسي في هواتف iPhone 12 Pro الجديدة هو التفريغ السريع لشحن البطارية، وخصوصا عند الاتصال بشبكات 5G.

    وأشار التقرير إلى أنه "بعد استخدام هذه الهواتف لمدة ساعتين ونصف الساعة في حال كانت شاشتها تعمل أيضا، كان معدل الشحن ينقص بمقدار 18%".

    مواصفات هواتف آيفون 12
    © Sputnik
    مواصفات هواتف آيفون 12

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    الكلمات الدلالية:
    تكنولوجيا رقمية, تكنولوجيا, أيفون
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