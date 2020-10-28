سرقة أزياء نادرة للنازيين وأسلحة من متاحف هولندا

قام مجموعة من اللصوص بسرقة خوذات وأسلحة وأزياء تعود للنازيين تقدر قيمتها بنحو 1.77 مليون دولار من متحفين حربيين في هولندا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظفة تعمل في متحف "أوفرلون" الحربي، يانيك كينيس، إن "اقتحام متحف في بيك في أغسطس وآخر في أوسيندريخت جنوبي هولندا قبل أسبوعين دفع لمراجعة أمنية لمتاحف الحرب العالمية الثانية في أنحاء البلاد".

وأضافت كينيس: "لا نعتقد أنها سُرقت لتباع على الإنترنت علنا لأن الأسلحة مرقمة وفريدة من نوعها ونادرة بحيث يتم التعرف عليها على الفور".

وفقا لها، أعد اللصوص لعملية السرقة بشكل احترافي، مشيرة إلى أنهم استهدفوا أشياء مطلوبة لمجموعات خاصة.

واختتمت كينيس، قائلة: "ربما قاموا بعملية رصد للمتاحف لمعرفة ما يحتاجون لسرقته ووضعوا قائمة ونفذوها باحترافية بالغة".