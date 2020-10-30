10 أفلام تثير مخاوفك كلما شاهدتها رغم عدم تصنيفها في فئة الرعب

ليس شرطا أن تكون الأفلام التي ترعبك تنضم رسميا إلى فئة "الرعب"، ولكن هناك الكثير من الأعمال السينمائية التي تثير مخاوفك وصرخاتك كلما شاهدتها، على الرغم من عدم تصنيفها كأفلام رعب.

Eraserhead (1977)

يقدم المخرج ديفيد لينش في تحفته السينمائية من إنتاج 1977 "عرضا للمسوخ"، والذي يلعب بطولته رجل يمتلك شعرا طويلا، وامرأة تتميز بوجنتين ضخمتين، ورضيع مقزز الشكل، ورجح النقاد أن الفيلم يعكس مخاوف لينش الخاص من الأبوة.

The Amazing Mr. Blunden (1972)

فيلم مستوحى أحداثه عن رواية للأطفال بعنوان "الأشباح" للأديبة أنتونيا باربر، ويتناول طفلين صغيرين ينتقلان مع والدتهما إلى قصر قديم، وهناك يعرفهم الشبح المقيم اللطيف على طفلين شبحين يطلبان منهما حل لغز قديم، وهذا يتطلب منهم العودة بالزمن إلى الوراء لإنقاذ يتيمين من عم مروع وموت رهيب في منزل محترق.

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The 1972 film🎥 “The Amazing Mr Blunden” directed by Lionel Jeffries from a screenplay by Antonia Barber & Lionel Jeffries and based on Antonia Barber’s 1969 novel📖 “The Ghosts”#LionelJeffries #AntoniaBarber pic.twitter.com/fwThBBzwHp — Save Redland Library (@SaveRedlandLibr) April 13, 2020

We Need to Talk about Kevin (2011)

رغم مضمونه المريع، والذي يتناول قصة مراهق يفتح النار على مدرسته، إلا أن الرعب الحقيقي في الفيلم ينبع من الصلة الغريبة الأطوار التي تربط بين الأم (تيلدا سوينتون) وابنها (عزرا ميلر) الذي يشعر بالقلق طوال الوقت.

Oldboy (2003)

تدور أحداث الفيلم الكوري حول رجل يتم سجنه داخل غرفة لمدة 15 عاما، ثم يتم إطلاق سراحه ويبدأ في رحلة الكشف عن المسؤول عن معاناته.

Oldboy (Korea) - A revenge tale about a man who is kidnapped and kept in a room for 15 years with no idea why he was captured or who captured him. This film won Grand Prix at 2004 Cannes film festival. If you are looking for something different to watch, I recommend this pic.twitter.com/AHTMnaNBcm — Twumasi (@TwumTweets) April 13, 2020

Barton Fink (1991)

فيلم وضع بصمته عليه الأخوان كوهين، اللذان برعا في أفلام التشويق والإثارة، ومن بينها ذلك الفيلم من إنتاج عام 1991، حول كاتب سيناريو مقيم في أحد الفنادق ويحاول كتابة سيناريو فيلم، ويجسد دور جون تورتورو، بينما يقيم إلى جواره جاره غريب الأطوار ذو الميول الانتقامية والعنيفة، ويلعب دوره جون غودمان.

1. Joel Coen — BARTON FINK pic.twitter.com/7DvAfxNxiJ — And the Runner-Up Is (@OscarRunnerUp) October 25, 2020

Watership Down (1978)

فيلم رسوم متحركة تسبب في خوف أجيال من تلاميذ المدارس، وهو النسخة البريطانية من فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير حول الغزالة "بامبي"، ولكن مع فارق أنه يتضمن مشاهد مروعة، وهجوم نسور.

The Lodger: A Story of the London Fog (1927)

فيلم صامت من إخراج "رائد الرعب" ألفريد هيتشكوك، والمأخوذ عن قصة "جاك السفاح"، حول رجل غامض يقيم في غرفة مستأجرة، والمشتبه في قتله لعدد من فتيات "الكورس" في العاصمة البريطانية لندن.

Born on this date: Noted Welsh composer, musician, and actor Ivor Novello (January 15, 1893 - March 6, 1951).



Here in THE LODGER (1927).#botd #btd #IvorNovello pic.twitter.com/eJ0tQYSXcZ — The Tinseltown Twins (@TinseltownTwins) January 15, 2020

Spirited Away (2001)

فيلم رسوم متحركة ياباني تدور أحداثه حول فتاة تجد كل أفلام عائلتها يتحولون إلى خنازير بعد زيارتهم حمام مسكون، ما يجعل المشاهد يشعر بالخوف والاستمتاع من براعة الرسوم.

haku, the dragon from the movie spirited away 🤓 pic.twitter.com/zZr1WiKpP9 — 🎃 Nels 🎃 (@anela_leigh) October 22, 2020

Only God Forgives (2013)

يجمع الفيلم بين القسوة الشديدة والوحشية المروعة، حول مقاتل يلعب دوره الممثل الأمريكي، ريان غوسلينغ، تأمره والدته ذات الملامح المخيفة والحادة والمتحكمة فيه بالانتقام من شرطي قتل شقيقه.

The Vanishing (1988)

رغم أن الفيلم لا يتضمن مشاهد دماء أو أشلاء، ولكن يكفي فقط التأثر بأداء الممثلين جيف بريدجز وكيفر ساذرلاند المخيف، والذي تدور أحداثه حول رجل يظل في رحلة بحث عن صديقته التي اختفت في لمح البصر بداخل موقف تابع لسوبر ماركت.