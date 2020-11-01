"مهددة بالاعتقال"... فنانة كويتية تعتدي على زوجها وتمزق قميصه الغالي

تواجه الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، خطر الاعتقال في العاصمة البريطانية لندن، بسبب عدم مثولها أمام المحكمة هناك على خلفية اتهامها بالاعتداء على زوجها السابق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن روان بن حسين (23 عاما) متهمة بالاعتداء على زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي، محمد يوسف المقريف، في حديقة هايد بارك، ومزقت قميصه البالغ قيمته 260 دولار أمريكي.

وكان من المقرر أن تمثل روان بن حسين أمام محكمة "وستمنستر" الابتدائية في لندن بتهمة الاعتداء بالضرب والإضرار الجنائي بالممتلكات، ولكن تم إخبار القضاة أنها غير قادرة على الحضور، لأنها كانت تحضر محكمة الأسرة في دبي، ما جعل السلطات تصدر مذكرة توقيف بحقها.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" أن روان بن حسين حاصلة على شهادة في القانون من كلية "كينغز" في لندن، وأثناء دراستها القانون، كانت تعمل أيضا للحصول على رخصة طيران خاصة من أكاديمية أكسفورد للطيران.

وقالت خلال مقابلة معها في عام 2018 أنها حازت على لقب "بروك شيلدز الكويتية" نسبة إلى عارضة الأزياء الأمريكية، بروك شيلدز، من جانب إحدى المجلات أثناء إقامتها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ولدى روان بن حسين 5 ملايين متابع على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وأشارت في مقابلة 2018 أنها تعرضت للتنمر عندما كانت تلميذة في المدسة بسبب وزنها الزائد، ما جعلها أكثر إصرارا على أن تكون متفوقة في دراستها وتحسن من مظهرها حتى وصلت إلى نجاحها الحالي.