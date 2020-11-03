الهند... إطلاق حملة لتشجيع المواطنين على زيادة استهلاك السكر

يرتبط السكر بالكثير من المشكلات الصحية والسمنة ومرض السكري، ما يدفع الكثيرين لاجتنابه أو التقليل منه خشية التعرض لتلك المشكلات.

وفي الهند، تسبب ابتعاد الناس عن السكر الأبيض في وفرة إنتاجية كبيرة دفعت القطاع الصناعي إلى تدشين حملة لتشجيع المواطنين على استهلاك المزيد منه.

وقالت "رابطة مطاحن السكر" (ISMA) إنها تريد مكافحة "الأساطير" حول الأضرار الصحية للسكر.

ويستهلك المواطن الهندي ما معدله 19 كيلوغراما من السكر في السنة، وهو دون المعدل العالمي، ومع ذلك تعد الهند أكبر مستهلك للسكر.

وأخبر وزير الأغذية الهندي سودوهانشو باندري وسائل الإعلام المحلية أن سوء السمعة التي ترتبط بالسكر غير حقيقية.

وأضاف "هناك الكثير من الأساطير المنتشرة حول استهلاك السكر بدون أساس علمي".

ويتوقع أن يرتفع إنتاج الهند من السكر بنسبة 13 في المئة ليبلغ 31 مليون طن، لكن الحكومة قالت إنها قد تزيل الدعم على الصادرات من السكر والذي يهدف إلى التخلص من الفائض.

وتتضمن الحملة على الإنترنت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي وورشات حيث يناقش طباخون مشهورون وأخصائيون صحيون نمط الحياة الصحي.

وتتضمن أيضا وصفات لحلويات، وتركز على أن المحليات الصناعية لا تساعد في فقدان الوزن وقد تكون لها اضرار صحية.

وتتناول الحملة الموضوع بشكل مختلف عن الحملات المشابهة في بلدان أخرى التي تدفع باتجاه تقليل استهلاك السكر.

ويرتبط حوالي 50 مليون مزارع هندي بزراعة قصب السكر، بالإضافة إلى ملايين آخرين يعملون في المصانع وشبكات التوزيع.