فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت الفنانة المصرية، نشوى مصطفى، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس "كورونا"، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت الفنانة عبر صفحتها على "فيسبوك": "ادعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا — اي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل".

وتابعت قائلة: "لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — الم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب - ربنا يحافظ عليكم يارب - ادعولى".

وحصد منشور الفنانة تفاعلا كبير من قبل معجبيها، حيث تلقى أكثر من 4 آلاف إعجاب وأكثر من 3 آلاف تعليق في أول نصف ساعة من نشره.