أحمد أمين يقدم نصائح لمشاهدة "ما وراء الطبيعة"... فيديو

قدم الممثل المصري أحمد أمين، بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة" مجموعة من النصائح لجمهوره أثناء مشاهدة المسلسل الذي بدأ عرضه اليوم على شبكة "نتفيلكس".

وقال أمين في مقطع مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحلة دكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهاردة، ياريت لو اتفرجتوا على مسلسل ما وراء الطبيعة نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقى مخيف أكتر من الواقع".

View this post on Instagram #ما_وراء_الطبيعة #paranormal @netflixmena A post shared by Ahmed Amin (@ahmedsayedamin) on Nov 5, 2020 at 12:38am PST

وكانت شبكة نتفيلكس أعلنت في مايو/ أيار الماضي، أنها قررت إنتاج أول عمل درامي مصري من فئة الرعب من خلال تحويل سلسلة رويات "ما وراء الطبيعة" للكاتب المصري أحمد خالد توفيق.

وتعد هذه هي البطولة المطلقة الأولى لأحمد أمين، وتختلف أيضا عن أدواره السابقة التي اشتهر بها كممثل كوميديان.