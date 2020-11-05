"واتسآب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة هذا الشهر

وبحسب القائمين على التطبيق فإن الميزة الجديدة التي بدأ اختبارها عند بعض المستخدمين ستسمح بكتابة رسائل تختفي من تلقاء نفسها بعد 7 أيام.

وبحسب المدونة التي أصدرها التطبيق، والتي جاء فيها "غالبا ما تبقى رسائل واتسآب في هواتفنا إلى الأبد، وفي الوقت الذي تعتبر الرسائل والذكريات المتعلقة بالأحباء والأصدقاء مهمة جدا بالنسبة لنا توجد بعض الرسائل التي لا قيمة لها أحيانا، ولذلك يسعدنا أن نقدم للمستخدمين ميزة الرسائل القابلة للاختفاء من تلقاء نفسها، لقد حددنا مهلة 7 أيام لأننا نعتبرها مثالية، وخلال هذه الفترة يمكن للمستخدم أن يستذكر المراسلات التي ستختفي، والتي قد تضم قوائم التسوق أو عنواين المتاجر أو غيرها من الأمور التي يحتاج إليها، وبعدها ستختفي هذه المعلومات عندنا ولن تصبح ضرورية".

واختتم التطبيق مدونته بأن هذه الميزة سيتم إطلاقها في هذا الشهر وبشكل تدريجي في جميع البلدان.

الجدير بالذكر أن "واتسآب" كانت قد أضافت، في وقت سابق، 3 تقنيات رئيسية جديدة، الأولى أطلقت عليها "فيسبوك هوستينغ سرفس"، والتي ستجمع بها فيسبوك، المالكة لـ"واتسآب" رسوما من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر "واتسآب بزنس" وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل، وأطلقت عليها اسم "مبيعات الأعمال".

أما الوسيلة الثالثة، فأطلقت عليها اسم "التسوق"، التي تعتمد على منح مستخدم "واتسآب بزنس" خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.