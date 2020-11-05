بعد إصابة العديد من زملائه في الجونة... أحمد السقا يخضع لاختبار "كورونا"

خضع الفنان المصري، أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وجاء اختبار السقا، بعد تزايد الإصابات بـ"كورونا" للنجوم والفنانين العائدين من فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وكشف مدير أعمال الفنان أحمد السقا، خضوعه وأسرته بالكامل لاختبار "كورونا"، بحسب ما نشره موقع "القاهرة 24".

وقال مدير أعمال السقا: "نتيجة الاختبار جاءت سلبية".

وأعلن مجموعة من الفنانين المصريين، ممن شاركوا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي حذر منه فنانون بالفعل وطالبوا بخضوع الحضور لحجر صحي بعد انتهاء الحدث.

وقالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت ريم في منشورها، وفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم": "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

زوجة #أحمد_السقا ترد على منتقدي إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة

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​وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية.. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة.. ربنا يسلّم الجميع".

ويأتي ذلك بعدما كشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض "كوفيد- 19"، أمس الثلاثاء، وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقع المخرج المصري كريم العدل، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.