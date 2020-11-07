فيلم إيراني يترشح لجائزة أفضل فيلم بمهرجان كندا

نال الفيلم الإيراني القصير "ستين"، اليوم السبت، ترشيحا لجائزة أفضل فيلم في مهرجان كندا 2020.

وينافس "ستين" على الفوز بالجائزة إلى جانب 7 أفلام أخرى تم اختيارها من بين أكثر من 3200 فيلما مشاركا من مختلف أنحاء العالم، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

والفيلم من إخراج أصغر عباسي، الذي اختير كحكم في القسم الجانبي للمهرجان، نظرا لمستواه المعرفي والإبداعي في صناعة الأفلام.

ويشارك في بطولة فيلم "ستين" سيامك أطلسي، وسيما خضر آبادي، وعلي رضا ساوة درودي، ورامين مراقي.

ويؤكد الفيلم الإيراني في مضمونه على أن "أي منزل لا يبقى من دون عمود".

ويركز المهرجان على القضايا الإنسانية والبيئية في كندا، ويتناول أفلاما عن حقوق الإنسان، ويختتم أعماله غدا الأحد.