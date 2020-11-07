آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى، بعد نقلها إلى إحدى مستشفيات العزل للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد أكد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد أن "الحالة الصحية لنشوى مصطفى جيدة جدا، وأشارى إلى أن حالتها في تحسن وتتلقي العلاج على أكمل وجه".

وتابع مجاهد أن "الممثلة تخضع للبروتكول العلاجي لمصابي فيروس "كورونا"، وتستجيب للعلاج".

وطالب خالد مجاهد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "بضرورة تحري الدقة في تناول الأخبار الخاصة بمستجدات فيروس "كورونا" المستجد لعدم إحداث أي نوع من الرهبة بين المواطنين".

كما ناشد مع دخول فصل الشتاء "بوجوب اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون والماء، وارتداء الكمامات، والحصول على تهوية جيدة".

ونفى مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم السبت، الأنباء المتداولة بشأن وفاة الفنانة نشوى مصطفى.

وقال الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في منشور عبر "فيسبوك"، "نشوى مصطفى بخير ومفيش أي حاجة، وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هي نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة.. نشوى زي الفل بإذن الله".

وكشفت نشوى مصطفى، مستجدات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة معاناتها من ألم شديد جراء الإصابة. وقالت، في مداخلة هاتفية، على القناة الأولى المصرية، إنها علمت بنبأ إصابتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بأعراض من يوم الخميس السابق له، بعد أن ظنت أنها تعاني من الإنفلونزا.

وأكدت أنها "أصيبت بفيروس كورونا على الرغم من عدم حضورها أي تجمعات"، معقبة: "أنا لم أحضر مهرجان الجونة السينمائي، ولكني ذهبت فقط إلى السوبر ماركت وسوق الخضار". وأشارت إلى حرصها على تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، قبل إهمالها في تطبيقها الفترة الأخيرة.