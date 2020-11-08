"روحة بلا رجعة"... نجمة سورية تهاجم ترامب

وغردت الفنانة عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة " ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّه حرمني من ولادي وحرمهم مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من بايدن شوجايبلنا معو".
#ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من #بايدن شوجايبلنا معوا🤨 #ترامب_بايدن @suzan_najm pic.twitter.com/TSfMBNanuU— Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) November 7, 2020
كان مسلسل "ابن أصول" آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها سوزان نجم الدين، وعرض في موسم رمضان 2020، من بطولة مع حمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، ووتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.
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