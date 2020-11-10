الفنان المصري محمد فراج يكشف سر "إطالة ذقنه" ويشن هجوما على مواقع التواصل

هاجم الفنان المصري، محمد فراج، خلال لقاء تلفزيوني، مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "كلها قلة أدب".

وخلال لقاء على قناة "cbc" المصرية، قال محد فراج: "السوشيال ميديا لديها جوانب مهمة ومفيدة، ولكن بحب ردود الفعل اللي في الشارع، وأنا مش بحب السوشيال ميديا لأني مش بحب قلة الأدب والتجاوزات والمرض والجهل، عشان أقرأ شتائم وألفاظ وتنمر، وناس بتتدخل في حاجات مش بتاعتها، فأنا بعتبرها بلاعة اتفتحت".

وكشف فراج، عن سر اللوك الأخير الذي ظهر به في مهرجان الجونة بإطالة ذقنه، قائلا: "إحنا بنصور حاليا مسلسل (تقاطع طرق)، والمسلسل ده سبب إنى مربى ذقني بهذا الشكل، وكان المفروض المسلسل ده نخلصه ويتعرض في رمضان الماضي، ولكن لظروف كورونا تم وقف التصوير، وسيتم عرضه رمضان المقبل".

وتحدث الفنان المصري عن خطيبته بسنت شوقي والموعد المقترح لزفافهما، وأكد أنهما لم يحدداه بعد، نظرا لانشغاله في تصوير أحد الأعمال حاليا، والتي تطلب ظهوره بذقن مكثفة، وبالتالي لن يتزوج بهذا الشكل"، مضيفا: "تقريبا ممكن يكون الفرح قريب على آخر السنة دي".

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج فيلم "الصندوق الأسود"، من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكى، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.