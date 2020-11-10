حسناء رياضية تكشف أسرارالحفاظ على رشاقتها الدائمة

وأشارت كليشينا إلى أن الكيلوغرامات الزائدة تعيقها ليس فقط أثناء التدريبات والمباريات، ولكن أيضًا في الحياة اليومية.
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Extra body weight definitely effects on your training, your competition results and your life. ⠀ Food I try to avoid: ⠀ ❌ all kinds of sweets 🍭 ❌ fried food 🥘 ❌ sweet soda 🥤 ❌ sauces (mayonnaise) ❌ bread 🥯 ❌ sweet juices 🧃 ❌ fast food🍔🍟🍕 ❌milk products 🥛 ⠀ Stay in shape ✌🏼 ⠀ Лишний вес однозначно мешает в любой тренировочный, а так же соревновательный периоды, да и в обычной жизни тоже. Продукты, которые я стараюсь не употреблять: ⠀ ❌ все виды сладостей 🍭 ❌ жареная еда 🥘 ❌ газированные напитки🥤 ❌ соусы (майонез) ❌ мучное ❌ сладкие соки 🧃 ❌ фастфуд🍔🍟🍕 ❌ хлеб 🥯 ❌ молочные продукты 🥛 ⠀ Всегда будьте в форме ✌🏼 📸 @chantz02 #athletics #daryaklishina #longjump #athlete #nike #nikewomen #bestrong #sport #motivation
وكشفت الرياضية عن قائمة الأطعمة في منشور على "إنستغرام " والتي تضمنت: الحلويات بأنواعها - الأطعمة المقلية - المشروبات الكربونية – الصلصات – العجين - العصائر المصنعة - الوجبات السريعة – الخبز - منتجات الألبان.
وأكدت الحسناء الروسية أن استبعاد هذه الأطعمة من النظام الغذائي يساعدها على البقاء في حالة صحية جيدة.
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