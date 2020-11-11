"إنجاز مرعب".. غواصة صينية مأهولة تتجول في قاع "خندق مارينا" لمدة 6 ساعات... صور وفيديو

حققت مركبة صينية رقما قياسيا عالميا بعد هبوطها إلى قاع خندق مارينا، أعمق نقطة في المحيط، بطاقم مؤلف من 3 أشخاص.

واستطاعت الغواصة الصينية تحطيم رقم قياسي عالمي، بعد الغوص 10909 أمتار (35790 قدمًا)، وجمع العينات والتجول في القاع.

وبحسب وكالة "CCTV" الصينية، فقد استغرقت المركبة 4 ساعات لتصل إلى قعر خندق مارينا، ليكون أعمق غوص مأهول مسجل حتى يومنا هذا.

وتعمل البعثة على اكتشاف الموارد الطبيعية المتاحة في أعماق البحار، من خلال رسم ما أطلق عليه اسم "خريطة الكنز"، بحسب "ديلي ميل".

وجمعت الغواصة الصينية العينات لمدة أكثر من 6 ساعات في أعماق خندق مارينا، والتقطت الصور ووثقت المناظر الطبيعية المحيطة داخل خندق مارينا.

وعمل الصينيون منذ عام 2016 على تطوير الغواصة "فيندزي" وانتهت عمليات التصنيع في شهر فبراير/ شباط الماضي، لتبدأ رحلاتها الاستكشافية في محيطات العالم.

The latest great achievement of Chinese scientists including the team from @YZBSTC!🎉 China’s new deep-sea manned submersible Fendouzhe, or “Striver”, descended 10,909 meters (35,790.68 feet) today into the Pacific, reaching the bottom of the Mariana Trench.✨[📸/CMG] pic.twitter.com/l5wy9jzr2X — Yazhou Bay Science and Technology City (@YZBSTC) November 10, 2020

واستطاعت الغواصة إجراء 25 مهمة بحثية وخلال فترة تجريبية استمرت لثلاث أشهر، تخطتها جميعها بنجاح.

ويعتبر خندق مارينا أعمق نقطة مسجلة في سطح الكرة الأرضية ويقع في غرب المحيط الهادئ، شرق جزر ماريانا الشمالية.

يبلغ طول الخندق نحو 2550 كيلومترا بعرض يصل إلى 70 كيلومترا وهو مستطيل الشكل.