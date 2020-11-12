حفيد عمر الشريف يعلن مشاركته في مسلسل إسرائيلي

أعلن عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، مساء أمس الأربعاء، مشاركته في مسلسل إسرائيلي.

ونشر حفيد عمر الشريف عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، لخبر منشور بموقع "ديدلاين"، عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "The Baker & The Beauty".

وعلق عمر الشريف جونيور، على الخبر "متحمس للانضمام إلى المسلسل المفضل لي".

يشار إلى أن عمر هو حفيد الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما "طارق"، وكان يعمل عارضا للأزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.

ويعد مسلسل "The Baker & The Beauty"، واحدا من أكثر المسلسلات شعبية ومشاهدة في إسرائيل، عُرض منه حتى الآن موسم واحد فقط، بدأ في أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في يونيو/ حزيران.

تدور أحداث المسلسل حول دانيال غارسيا يعمل في مخبز الأسرة ويفعل كل ما يتوقع منه والديه وإخوته الكوبيين المحبين القيام به، حتى تتغير حياته بشكل غير متوقع في ليلة ميامي البرية مع لقاء فرصة مع نوا هولاندر في مطعم فاخر.نوا هي نجمة عالمية، ابنة قطب عقاري ونموذج ناجح، فقط من علاقة هوليوود رفيعة المستوى.الشرر يطير بين الاثنين والزوجين من غير المرجح أن تقرر ما إذا كان لقلب حياتهم ليكونوا معا، وسحب أسرهم في صراع الثقافة لا مفر منه.