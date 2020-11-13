طفل في السادسة من عمره يدخل موسوعة غينيس بفضل هدية والده

صاحب السنوات الـ6 ،أركام تالسانيا، دخل الموسوعة كأصغر مبرمج في العالم، وذلك بعد ان تمكن من إتقان لغة برمجة بايثون.

وتجدر الإشارة إلى أنه اجتاز اختبار شهادة Microsoft في مركز اختبار Pearson VUE.

وقال أركام: "والدي علمني ذلك، وقد بدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل iOS و Windows. علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون".

وقال والد الصبي بأن أركام كان مهتما بالألعاب في البداية، ولكن سرعان ما تحول اهتمامه إلى إنشائها، بحسب ما نقل موقع ndtv.