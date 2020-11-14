"احترام الصنعة"... فنانة عراقية تقارن بين الممثل العراقي والمصري... فيديو

قارنت الفنانة العراقية هند كامل بين الممثل المصري والعراقي، منتقدة عدم وجود "نظام مؤسساتي" يحمي المبدعين في بلدها.

وقالت كامل في مقابلة أجرتها معها قناة السومرية، اليوم السبت، إن أهم ما يميز الممثل المصري هو "احترام الصنعة".

وأضافت "ليس لدينا (في العراق)، نظام مؤسساتي يحمي المبدع".

وقالت إن الممثلين في سوريا ومصر ولبنان، لديهم فريق يسهر على راحتيهم كمبدعين، وتوفير كل ما يجب أن يتوفر للممثل حتى لا يشغله شئ أمام الكاميرا.

وروت عن تجربتها في العمل بالخليج الذي وصفته بـ "نبر وان" وقالت إنها في الكويت كانت تذهب في موعد التصوير وليست مسؤولة عن شئ آخر باستثناء الدور الذي ستلعبه، مضيفةً "لبسي مكياجي، السائق المسؤول عن خدمتي ورفاهيتي هذه ليس قضيتي".

وتابعت "أما في العراق أنا ممثلة ولبيسة وماكيرة وكوافيرة وأنا سائق وأنا ألملم أغراضي".

وقالت "الأن النجوم في العالم من يقففون أمام الكاميرا، هناك مدرب جسدي لهم، ومدرب صوت ومدرب لكنة، ومدرب رقص".

وضربت مثلا على ذلك بالسنيما الهندية وقالت "شاروخان حتى يؤدي لقطة راقصة يقف أمامه خمسة يهيئون له أداء اللقطة التي يتقاضى عليها أجر يوزاي ميزانية دولة".

وهند كامل هي ممثلة عراقية، ولدت في بغداد، لأسرة فنية، فهي ابنة الممثلة فوزية الشندي وأخت الممثلة هديل كامل، وهي متزوجة من المخرج فيصل الياسري. تخرجت من المعهد العالي للفنون ببغداد، عملت في العديد من الأفلام والمسلسلات.