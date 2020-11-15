ظهور مشكلة رئيسية في "آيفون 12"... وملايين المستخدمين يشتكون

أبلغ عدد كبير من أصحاب هواتف "آيفون 12" الجديدة عن وجود عيب رئيسي، والمتعلق بالرسائل القصيرة.

وقالوا بحسب موقع "ماك رومرز" أن الرسائل القصيرة في "آيفون 12" معطلة، وتتراوح الشكاوى من عدم قدرتهم على إرسال أو استقبال الرسائل القصيرة، إلى فقدان الرسائل في المحادثات الجماعية، وعدم وجود إشعارات للرسائل النصية القصيرة الواردة، وذلك في الطراز الرئيسي وطراز "آيفون 12 برو".

وانهالت الشكاوى بشأن تلك المشكلة على الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني لشركة "آبل" على موقع "تويتر"، إذ عبّر الكثير من المستخدمين عن إحباطهم من عدم القدرة على إرسال الرسائل القصيرة أو تلقيها.

Hey @AppleSupport I just got my new iPhone 12 pro max and I’m not getting sms messages. Can you help? — Geoff Zimmerman (@geoffz05) November 14, 2020

When will the bug that causes me not to receive all SMS text messages be resolved? I’ve been an iPhone user for 10 years, but I’m about to return this iPhone 12 Pro. — Trenchcoat Barney (@TrenchcoatBarn1) November 8, 2020

I haven’t been getting text notifications ever since I updated my phone and I’m SO ANNOYED @Apple @AppleSupport — Taylor Victoria (@_taaaylorrr) November 13, 2020

@AppleSupport, I need the text message notifications bug fixed. I keep missing important text messages ever since I downloaded iOS 14. — Egv033 (@egv033) November 14, 2020

When will you fix the issue on the iPhone 12 pro where I, and most other iPhone 12 pro users, are not receiving SMS texts? — Trenchcoat Barney (@TrenchcoatBarn1) November 13, 2020

وذكرت مجلة "فوربس" أن مشكلة الرسائل القصيرة ليست حديثه العهد، موضحة أنها بدأت في الظهور مع تحميل آخر نظام تحديث لشركة "آبل" "آي أو إس 14"، ولكنها تفاقمت بشكل كبير بعد طرح هاتف "آيفون 12".

ونصحت "فوربس" كل من يفكر في شراء هاتف "آيفون 12" بالانتظار قليلا لحين حل مشكلة الرسائل القصيرة.

وتأتي شكوى الرسائل القصيرة في "آيفون 12" بالتزامن مع شكوى عدد من أصحاب هواتف "آيفون 12 ميني" من مواجهتهم تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيا عند تفعيل شاشة القفل.

ويشك عدد من المستخدمين لهاتف "آيفون 12 ميني" في أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف.

ولم ترد "آبل" على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية، بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون 12 ميني" الجديد.