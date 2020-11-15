بتغريدة عبر "تويتر"... إليسا تنجح في إنهاء الخلاف بين أصالة وأحلام

نجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة، والنجمة الإماراتية أحلام، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية "فاهد مبارك الهاجري"، الذي أكد في تغريدة له، أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وقالت الفنانة إليسا، خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "بحبكن كتير أنتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو"، مشيرة إلى حساباتهما الشخصية.

وردت عليها الفنانة أصالة بتغريدة قائلة: "‏منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل).. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتي وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي 🙏🏻 وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه🤫 وغير هيك اشتقت لّك 😘 يلّلي جنّنتي أهلي https://t.co/Zzz6VgJp3Z — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

كما حرصت الفنانة أحلام بالرد علي تغريدة أصالة قائلة: "‏مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمة ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وأنا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك.... وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك ههههههه".

مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه 🤣🤣🤣🤣😜 https://t.co/jz1Dij4Se2 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

ووجهت أحلام تغريدة لإليسا قائلة: "‏‏انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل".

انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل ♥️ https://t.co/EskTpf6Hd4 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وكان أكبر أبناء الفنانة الإماراتية، أحلام، أثار أمس السبت، جدلا واسعا بين معجبي والدته، بسبب تصريح له بشأن خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري. وعبّر فاهد مبارك الهاجري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن اندهاشه من تعليقات البعض حول حبه لأصالة، في ظل خلاف والدته القائم معها.

وغرد في تصريح غير متوقع أن والدته أحلام تستمع لها أكثر منه. وقال فاهد الهاجري في تغريدته المثيرة للجدل: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني"، وأرفق رموز تعبيرية "إيموجي" ضاحكة.