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    لافتة لمشهد من فيلم تايتانيك

    كتبها قس بطل.. رسالة من سفينة تايتانيك تظهر إلى العلن... فيديو

    © AP Photo / Lionel Cironneau
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    خطفت الأضواء رسالة قديمة كتبها مسافر على متن سفينة تيتانيك بعد بيعها بآلاف الدولارات في أحد المزادات العلنية.

    كتب القس جون هاربر رسالة إلى زميله (رجل دين) في عام 1912، حدثه فيها عن حياته على متن سفينة تيتانيك قبل انطلاقها إلى المحيط الأطلسي.

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    وبيعت الرسالة، التي نشرت سابقا في كوينستون في إيرلندا، حيث رست تيتانك قبل أن تبحر عبر المحيط، في مزاد بمبلغ 42 ألف جنيه إسترليني (55 ألف دولار).

    واعتبر كاتب الرسالة (39 عاما)، والذي كان يعمل مبشرا كأحد أبطال التيتانيك، أحد أبطال القصة الحزينة "قصة تيتانيك" حيث ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين.

    ورفض القس الصعود إلى قارب المنجاة بعد أن وضع اخته وشقيقته فيه، وأعطى سترة النجاة الخاصة به لمسافر آخر، ورفض مغادرة السفينة ليبقى ويقدم الدعم للموجودين.

    وبحسب "بي بي سي" توفيت ابنته آن جيسي عام 1986 بعد أن كانت "الأكبر سناً" من بين الناجين من غرق "تيتانك".

    وجاء في نص الرسالة التي كتبها القس: "أخي العزيز يونغ. أكتب هذه السطور قبل أن نصل إلى كوينزتاون لأؤكد لك أنني لم أنسك ولا سيما كل اللطف الذي أبديته بينما كنا في الشمال.

    ثق بأن الأمور تسير على ما يرام في طريق بيزلي. المحاربون معي هنا وهم يقومون بذلك بشكل جيد حتى الآن خلال الرحلة.

    مودتي الكبيرة، القس الذي يحبّك، جون هاربر".

    وبيعت رسالة التي كتبها على متن "تيتانك" في مزاد على الإنترنت لبيع تذكارات من سفينة تيتانيك، أمس السبت، في مدينة ويلتشاير بإنجلترا.

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    رسالة, أخبار تيتانيك, تيتانيك
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