شركة تعرض "الكولوسيوم" الشهير للبيع وتنقله وإلى منزلك... فيديو

بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، قام روك زالكالين كوبي، وهو مصمم ألعاب ليغو، بتصميم نموذج ضخم من "الكولوسيوم" وعرضه للبيع من خلال الانترنت.
ويعتبر هذا النموذج من أضخم النماذج المقدمة على الإطلاق على شكل لعبة، وهو نموذج مكون من 9036 قطعة من قطع الكولوسيوم، بحسب موقع "ثيليست".
Behold, the mighty LEGO Colosseum! 🤩https://t.co/ZuFm3AvfiU pic.twitter.com/TZMaHZOk8u— LEGO (@LEGO_Group) November 13, 2020
ويبلغ سعر النموذج، الذي سيبدأ بيعه في نهاية هذا الشهر، حوالي 550 دولارًا ويتضمن الطوابق الثلاثة كاملة مع الأعمدة الأصلية التي تشكل البناء الشهير.
وقال مصمم اللعبة في بيان نشره موقع الألعاب "ليغو" الشهير: "كان أحد أكبر التحديات وأحد أهم المعضلات هو تحويل آثار الكولوسيوم إلى شكل ليغو"، لكن التصميم الجديد يختلف عن الحقيقي بموضوع تناسب الارتفاع بالنسبة للحجم.
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