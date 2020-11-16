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    رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ

    تركي آل الشيخ يكشف عن درس تعلمه من محمد بن سلمان و"خطأ طبي" تعرض له

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    منوعات
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    تم تداول اسم رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في محركات البحث، اليوم الاثنين، بعد جلسة سؤال وجواب أجراها عبر موقع "تويتر" للتغريدات، والتي تطرقت إلى موضوعات أثارت اهتمام العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".

    وتحت عنوان "حوار تويتري قصير للسهرانين"، أطلق تركي آل الشيخ جلسة الأسئلة والأجوبة مع الإعلامي السعودي، بتال القوس، فجر اليوم الاثنين، عبر حسابه الموثق على "تويتر".

    وكشف تركي آل الشيخ لأول مرة في الجلسة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية، ويتلقى العلاج منها حاليا في الولايات المتحدة.

    وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

    وتابع مشيرا إلى أنه خضع منذ 10 أيام لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، كما أكد أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم".

    وأردف قائلا: "دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي".

    وأشار إلى أنه ينتظر إذن الأطباء لركوب الطائرة والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

    وتطرق "الحوار التويتري" بين تركي آل الشيخ والإعلامي بتال القوس إلى علاقة رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    وقال آل الشيخ في تغريدة له إن ابن سلمان "شخصية استثنائية تعلمت منه الكثير وفتح فكري لأشياء كثيرة وعلمني وزرع في نفسي حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرة المظلوم".

    وأضاف: "أصبحت أحمل لقب "معالي" وعمري 32 عاما، ولم أكن من الأسرة الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان".

    وأفصح تركي آل الشيخ لمتابعيه عن نصيحة أسداها إليه ولي العهد السعودي، قائلا: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصا: تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده، وهذا ما أفعله منذ أكثر من 10 سنوات".

    وعن أكثر أصوات المطربين المحببة إليه في العالم العربي، لفت رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إلى أن صوت الفنانة المصرية، آمال ماهر، يطربه، بينما من الرجال الفنان السعودي، محمد عبده، ولكنه أشاد أيضا بروح وطيبة الفنانة الإماراتية، أحلام، ورجولة رابح صقر، ووفاء الفنان العراقي ماجد المهندس، وأخوة الفنان السعودي راشد الماجد واحتراف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

    ​وأكد المستشار تركي آل الشيخ أنه شخص عفوي، وأنه تمت محاربته من الكثير من الأشخاص الذين أصبحوا أصدقاء له حاليا، وأنه يقابل الإساءة بالإحسان.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, محمد بن سلمان, تركي آل شيخ
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