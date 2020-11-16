تركي آل الشيخ يكشف عن درس تعلمه من محمد بن سلمان و"خطأ طبي" تعرض له

تم تداول اسم رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في محركات البحث، اليوم الاثنين، بعد جلسة سؤال وجواب أجراها عبر موقع "تويتر" للتغريدات، والتي تطرقت إلى موضوعات أثارت اهتمام العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا".

وتحت عنوان "حوار تويتري قصير للسهرانين"، أطلق تركي آل الشيخ جلسة الأسئلة والأجوبة مع الإعلامي السعودي، بتال القوس، فجر اليوم الاثنين، عبر حسابه الموثق على "تويتر".

وكشف تركي آل الشيخ لأول مرة في الجلسة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية، ويتلقى العلاج منها حاليا في الولايات المتحدة.

وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها، وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

انا من ٢٠١٦ اكتشفت كذا مشكله صحيه فيني وأهملت وف٢٠١٨ سويت ٥ عمليات وحده منه كان فيها خطاء طبي لازلت اعاني منه حتى الان ... انا الان من ١٠ ايام اجريت اخر عمليه وكانت صعبه وتعبتني والان ممنوع من الاكل لمدة ٦ اسابيع هذا اولا — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وتابع مشيرا إلى أنه خضع منذ 10 أيام لعملية جراحية وصفها بـ"الصعبة"، وأنه "ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع"، كما أكد أنه يواجه أيضا "صعوبة في النوم".

ايضاً عندي صعوبة في النوم وبعد فحص النوم اكتشوف اني في الحقيقة ماانام الا دقائق في اليوم نوم عميق وباقي الوقت افكر حتى وانا نايم وهاذي مشكله ٢ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وأردف قائلا: "دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي".

وأشار إلى أنه ينتظر إذن الأطباء لركوب الطائرة والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض.

انا الان في الاوتيل وانتظر اذنهم لي بركوب الطائره امس تعرضت ل انتكاسه خفيفه وعدت على خير ... ابي ارجع ل رياض دواي الرياض واهلها ❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وتطرق "الحوار التويتري" بين تركي آل الشيخ والإعلامي بتال القوس إلى علاقة رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ في تغريدة له إن ابن سلمان "شخصية استثنائية تعلمت منه الكثير وفتح فكري لأشياء كثيرة وعلمني وزرع في نفسي حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرة المظلوم".

٢- ل اشياء كثير وعلمني وزرع فيني حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرت المظلوم هاذي كلها فيني في الاساس لكن هو عززها ... بتال انا صرت معالي وعمري ٣٢ سنه ولم أكن من الاسره الحاكمه أو احد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان ... ولد الملك العظيم مولاي الملك سلمان — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

بقولك الصدق يابتال ... ولا ابي احد يفهمني غلط ... اورياء ... انا كنت شخص بسيط واحلامي بسيطه ... يمكن بري بجدي وجدتي الي كنت عايش معهم لين ماماتو الله يرحمهم ودعواتهم لي فتحت لي افاق ... وجيت عند شخصيه استثنائيه اسمها سيدي ومولاي محمد بن سلمان الي تعلمت منه الكثير والي فتح فكري ل — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وأضاف: "أصبحت أحمل لقب "معالي" وعمري 32 عاما، ولم أكن من الأسرة الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان".

وأفصح تركي آل الشيخ لمتابعيه عن نصيحة أسداها إليه ولي العهد السعودي، قائلا: "علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصا: تركي لا يوصل لك أحد في حاجة وترده، وهذا ما أفعله منذ أكثر من 10 سنوات".

٥- علمني سيدي محمد بن سلمان وقال لي نصاً تركي لا يوصل لك احد في حاجه وترده وهذا الي اسويه من أكثر من ١٠ سنين ... ويدي مخرومه وفلوسي مهيب لي — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

وعن أكثر أصوات المطربين المحببة إليه في العالم العربي، لفت رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية إلى أن صوت الفنانة المصرية، آمال ماهر، يطربه، بينما من الرجال الفنان السعودي، محمد عبده، ولكنه أشاد أيضا بروح وطيبة الفنانة الإماراتية، أحلام، ورجولة رابح صقر، ووفاء الفنان العراقي ماجد المهندس، وأخوة الفنان السعودي راشد الماجد واحتراف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

كلهم احبهم وكل وأحد لهم طعم وكاريزما ... لكن أنا في وقت الحالي أكثر صوت يلمسني فنياً من رجال محمد عبده ومن النساء آمال ماهر 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

كل الاصوات احبها ... احب روح وطيبة احلام واحب رجولة رابح واحب وفاء ماجد المهندس واحب اخوة راشد واحب جلسة اصيل ... واحب حرفنه عبدالمجيد...لكن الي يخليني في الغناء اقول اه في الرجال محمد عبده وفي نساء امال ماهر ... اصوات من كوكب ثاني🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 16, 2020

​وأكد المستشار تركي آل الشيخ أنه شخص عفوي، وأنه تمت محاربته من الكثير من الأشخاص الذين أصبحوا أصدقاء له حاليا، وأنه يقابل الإساءة بالإحسان.