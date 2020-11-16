ظهور ميزة جديدة في "واتسآب" طال انتظارها

أضاف مطورو تطبيق "واتسآب" القدرة على إرسال رسائل ذاتية التدمير في إصدار سطح المكتب، حيث أصبحت هذه الميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة.

ومن أجل الحصول على هذه الميزة، يجب أن يتم تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.

وبعد القيام بالإجراءات أعلاه، فإنه سيتم حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام على إرسالها بشكل تلقائي، وفقا لموقع "MSPowerUser"

جدير بالذكر أن كلا من تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" حصلا على هذه الميزة أيضا منذ فترة.