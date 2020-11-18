تسريبات تظهر مزايا كمبيوتر"غوغل" الجديد

انتشرت تسريبات جديدة لجهاز الكمبيوتر المحمول من تصميم شركة "غوغل" والذي يحمل اسم Google Zork Chromebook، حيث تم رصده على منصة Geekbench.

وبحسب التسريبات فإن الجهاز سيكون مزودا بنظام "أندرويد"، بالإضافة لمعالج AMD Ryzen 3 3250C المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، ووحدة معالجة الرسومات Radeon Vega 3، وشاشة Full HD بدقة 1920 × 1080 بكسل.

تتضمن القائمة أيضا عرضا للكمبيوتر المحمول مع لوحة تتبع كبيرة ولوحة مفاتيح مناسبة مع لمسة نهائية غير لامعة. ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون الصورة عنصرا نائبا في الوقت الحالي وقد لا تمثل التصميم الفعلي لـ Google Zork.

وبحسب موقع 91mobiles، فإنه منذ أن بدأ Chromebook في الظهور على الويب، نشك في أن التطوير يقترب من المراحل النهائية وقد يكون الإطلاق قاب قوسين أو أدنى.