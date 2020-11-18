فتاة صغيرة تنقذ عائلتها من الموت حرقا

أنقذت فتاة صغيرة، من مدينة نيو فرانكلين بولاية ميسوري الأمريكية، أسرتها من الموت المحتم بعد اشتعال حريق في المنزل.

ووفقا لصحيفة "أكرون بيكون جورنال" استيقظت ناتالي ويسلر البالغة من العمر سبع سنوات صباح 8 نوفمبر/ تشرين الثاني وتوجهت إلى غرفة المعيشة لمشاهدة التلفزيون وفجأة سمعت أصواتا في المطبخ، وعندما ذهبت للتحقق رأت النار تشتعل في المطبخ.

— Nolley Elementary School (@NolleyElem) November 16, 2020

وبحسب الصحيفة ركضت ناتالي لإيقاظ والديها، ثم توجهت إلى غرفة شقيقها البالغ من العمر 16 عامًا.

حاول والد الفتاة، وهو رجل إطفاء سابق، إطفاء الحريق لكن دون جدوى، فاضطر أفراد الأسرة إلى مغادرة المنزل المشتعل وخرجوا إلى الفناء واتصلوا برجال الأطفاء.

وقدرت الأضرار المادية بمبلغ 80 ألف دولار. وقامت مدرسة ناتالي بجمع مبلغ ألفي دولار لتغطية نفقات الأسرة، كما عرض الجيران المساعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة المدينة والصليب الأحمر المحلي سيكافئون ناتالي على شجاعتها.