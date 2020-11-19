إعلام: أهالي بلدة لبنانية يخسرون مليوني دولار في عملية احتيال كبرى

أفادت مواقع أخبار لبنانية، يوم أمس الأربعاء، عن قيام أهالي بلدات جنوبي لبنان بتحركات مطلبية بسبب قضية إيداع أموال طائلة لدى شخصين اختفوا فيما بعد عن الأنظار.

وذكر موقع "أخبار النبطية" نقلا عن شهود عيان أن "أحد رجال الدين وقريبا له أغريا الأهالي قبل شهور عدة بإيداع أموالهم لديهم لتشغيلها في مشروع في أفريقيا مع أزمة المصارف في لبنان. وفعلا، استطاع هؤلاء جمع مبلغ يقارب مليوني دولار أمريكي من الأهالي على أن يحصل كل مودع على أرباح شهرية بنسبة 10% من أمواله المودعة في المشروع".

وأضاف المصدر للموقع: "لكن منذ 7 أشهر وحتى الساعة، لم ينل الأهالي سنتا واحدا من أرباحهم أو أموالهم".

وفي السياق نفسه، فجر رجل الدين وقريبه مفاجأة من خلال بيان رسمي مفاده أن التجارة خسرت في أفريقيا وضاعت الأموال على أصحابها. وإزاء ذلك، يؤكد الأهالي أنهم قد توجهوا إلى النيابة العامة في مدينة صيدا وفي النبطية لتقديم شكوى، كما ناشدوا القيادات الحزبية التدخل لمساعدتهم باسترجاع جنى العمر.