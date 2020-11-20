عادل إمام: مستمر في قراري ولم أغيره

نفى الفنان المصري، عادل إمام، اليوم الجمعة، أنباء متداولة عنه خلال الساعات الماضية.

وأكد لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه لا صحة لما تردد بشأن تعاقده على المشاركة في أعمال فنية جديدة.

وتابع عادل إمام (80 عاما)، موضحا أنه قرر منذ فترة الحصول على إجازة، ومستمر في قراره ولم يغيره.

وأضاف أنه "لن يشارك في موسم دراما رمضان 2021 بأي عمل فني، ولم يتعاقد على المشاركة بفيلم سينمائي، ولم يغير شيئا في ما قرر".

وشارك عادل إمام في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وآخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.