بعد شكاوى من عيوب أساسية... "آبل" ترضي مستخدمي "آيفون 12"

قدمت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الجمعة، حلا للعيوب التي شكا منها أصحاب هاتف "آيفون 12" الجديد.

وطرحت "آبل" تحديثا جديدا لنظام تشغيل "آي أو إس 14" هو "آي أو إس 14.2.1"، والذي يحل مشكلات عدم استلام الرسائل المتعددة الوسائط، وعدم تلقي الصوت بجودة عالية من أجهزة السمع المصممة لهواتف "آيفون"، وأخيرا قفل الشاشة الذي لا يستجيب في هاتف "آيفون 12 ميني"، بحسب موقع "إنغادجيت".

وخصصت "آبل" التحديث الجديد فقط لهواتف "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".

وكان بعض مستخدمي هواتف "آيفون 12" أبلغوا خلال الفترة الماضية عن مواجهتهم مشاكل مع الرسائل القصيرة وعدم ظهورها في سلاسل الرسائل الجماعية، عدم ظهور الإشعارات للرسائل التي تلقوها.

فيما أبلغ آخرون عن مشكلات تتعلق بجودة الصوت على أجهزة السمع المقترنة بهواتف "آيفون"، في حين ظهرت شكاوى بخصوص استجابة شاشة القفل على هاتف "آيفون 12 ميني".