من أجل الرضا عن النفس.. براد بيت يوزع حمولة شاحنة طعام على فقراء لوس أنجلوس... صور

ظهر نجم أفلام هوليود، براد بيت، في لقطات حديثة خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات.

وأوضحت أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.

Kendi yakışıklı yüreği daha yakışıklı adam Brad Pitt, Los Angeles'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken ailelere erzak dağıttı. pic.twitter.com/9LNPB7baR4 — Tezcan Temelkuran (@TezcanTezsam) November 21, 2020

واصطفت حشود من الناس لإحضار الطعام من شاحنة قادها الفنان البالغ من العمر 56 عامًا وعكف على تفريغها لساعات وهو متنكرا، قبل أن يخلع قناعه، ليصرخ أحد الفقراء: "إنه براد بيت".

¡Irreconocible! Captan a Brad Pitt repartiendo comida a necesitados.

Como pocas veces ha sido visto, Brad Pitt fue captado repartiendo comida a los más necesitados en South Central, en la ciudad de Los Ángeles, el actor acude todos los miércoles a repartir la comida. pic.twitter.com/LfkgahIbgh — Felix Troncoso. (@FelixTroncoso5) November 21, 2020

لكن الكثير منهم لم يدركوا أنهم كانوا في حضور أحد أشهر الرجال في العالم بسبب هيئته غير الرسمية والقناع الذي كان يرتديه لحماية نفسه من "كوفيد-19".

El actor Brad Pitt tuvo un gran gesto con las personas necesitadas, al repartir comida en el South Central, en Los Ángeles. El ganador del Oscar acudió al lugar con un camión lleno de alimentos para regalar. #OKVenezuela pic.twitter.com/ZGX4Ke7MBq — Revista OK Venezuela (@OK_Venezuela) November 21, 2020

وقال شاهد عيان: "لقد بدا براد بالفعل كبطل، الرجل لم يتوقف طوال اليوم. مجرد رؤيته يقود شاحنة كبيرة في جنوب وسط لوس أنجلوس خلال أوقات كوفيد كان مذهلاً بحد ذاته.

وأضاف، "لقد كان ملتزمًا تمامًا، ويمكن أن ترى أن الأمر لم يكن يتعلق بظهوره وإظهار وجهه". كان يرتدي قفازاته وكان متورطًا كثيرًا وربما أكثر من أي شخص آخر هناك.

اللحظة الحساسة كانت عندما ظهر أحد أصدقاء براد بيت المقربين، الفنان البريطاني توماس هوزيغو، للمشاركة بهذا العمل، الذي وصفه براد بيت بأنه "لم يكن لأجل المجد، بل من أجل الرضا عن النفس فقط".

الجدير ذكره أن هذه أول صور صريحة تم التقاطها له منذ انفصاله عن صديقته الألمانية نيكول بوتورالسكي.