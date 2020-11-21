لطيفة تعلق على زواج درة وتتحدث عن تصريحات محمد رمضان بـ"نمبر وان"

علقت الفنانة التونسية، لطيفة، للمرة الأولى، عن حفل زفاف مواطنتها الفنانة درّة، الذي أثار ضجة كبيرة في تونس، متحدثة عن تصريحات الفنان المصري محمد رمضان التي يطلقها دائما واصفا نفسه بـ"نمبر وان".

وحلت لطيفة ضيفة على برنامج "ET بالعربي"، وكشفت خلال اللقاء أنها كانت تستعد فعلا لحضور حفل زفاف درة، لكنها أُصيبت في أحبالها الصوتية وعجزت على التحدّث، بسبب حساسية تعاني منها في أحبالها الصوتية، ولذلك اعتذرت.

كما تطرقت إلى لقب "نمبر وان"، موضحةً أنه لا يدوم طويلاً، فكل شخص "نمبر وان" في مجال يميزه عن الآخرين، وأنهت لطيفة حديثها بالقول إنها تحب ما يقدّمه محمد رمضان من استعراضات وأغانٍ وتمثيل، وتتابعه دائماً.

🙏بالأحزان والأفراح وبكافة المواقف تحرص لطيفة على مساندة أصدقائها النجوم ..

و ET بالعربي سأل لطيفة عن رأيها بأكثر من موضوع شغل الجمهور والسوشيال ميديا مؤخراً! مثل صلح أحلام وأصالة، وزواج درة..🎤 التفاصيل: https://t.co/PEUszF0Fni @latisol pic.twitter.com/hvFMeAQfre — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 19, 2020

يُشار إلى أن لطيفة انضمت إلى مبادرة "صوتك"، التي أطلقها spotify وستقدّم الدعم للمطربات الشابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستمدّهن بخبراتها.