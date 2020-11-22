لأول مرة ابنة هيفاء وهبي تقلد والدتها وتقارير تتحدث عن "الصلح"... فيديو

أثارت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، جدلا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غنائها لأول مرة لوالدتها.

وشاركت فياض مقطعا مصورا لها مع ابنتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهما يؤديان أغنية "توتة" لهيفاء وهبي.

وكتبت زينب فياض مع الفيديو لمتابعيها: "الفقرة التي تحبوها كلكم، فقرة أنا ودانييلا، دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة طول اليوم".

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وكانت تقارير تكهنت أن غناء ابنة هيفاء وهبي لوالدتها قد يبشر بالصلح بينهما قريبا، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

واعتمدت الصحيفة على ترجيحاتها بناء على دفاع زينب فياض عن والدتها في شهر أغسطس/ آب، بعدما تمنت إحدى المتابعات للأخيرة الموت

وردت ابنة هيفاء وهبي على المتابعة: "إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

كما قام عدد من متابعي زينب فياض تعليقا على غنائها لوالدتها بتشجيعها على التصالح مع والدتها وإنهاء الخلاف بينهما الذي دام لسنوات.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.