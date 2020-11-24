اعترافات صادمة من الممثلة عبير بيبرس: هكذا مات زوجي وهذا هو السبب

أدلت الممثلة المصرية، عبير بيبرس، باعترافات صادمة أثناء جلسة محاكمتها، بعد توجيه تهم إليها بقتل زوجها.

وقالت الفنانة بيبرس في جلسة محاكمتها، باللغة العامية المحكية في مصر: "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة".

واعترفت بيبرس بقتل زوجها قائلة: "قتلت جوزي وكانت ساعة شيطان"، وأضافت: "وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

وتحدثت الفنانة المصرية عن الطريقة التي قتلت بها زوجها، مشيرة إلى أن الجريمة تمت عن طرق المصادفة في تلك الليلة، من خلال "غرس زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه"، بحسب مجلة "لها".

وقامت بيبرس بغرس الزجاجة بعد أن صفعها زوجها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت السيطرة وأمسكت بزجاجة وكسرت رقبتها وغرزتها في جسد زوجها.

وأشار المصدر إلى أن الزوج سقط على الأرض فاقداً للوعي، ومات على إثر الطعنة داخل المستشفى.

واعترفت الفنانة المصرية بأنها قامت بطعن زوجها "ثلاث طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، فحاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التي تعمل في منزلها بالبساتين"، إلا أن الزوج قد فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ونوهت الفنانة المصرية في اعترافاتها إلى أنها قتلت زوجها "بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية"، بحسب المصادر.

وألقت السلطات المصرية القبض على الممثلة المصرية عبير بيبرس، بتهمة قتل زوجها، واعترفت بالقيام بعملية القتل خلال شجار بين الزوجين في منزلهما في البساتين.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الممثلة بيبرس، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجها.