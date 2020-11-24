"ماشا والدب" بين المسلسلات الكرتونية الأكثر طلبا في العالم

يواصل المسلسل الكرتوني الروسي "ماشا والدب" نجاحه العالمي وذلك من خلال زيادة الطلب عليه في مختلف دول العالم.

أعلنت شركة "Parrot Analytics" الأمريكية المتخصصة بتحليل العروض والأفلام الأكثر طلبا في العالم أن المسلسل الكرتوني الروسي "ماشا والدب" يعد من المسلسلات الأكثر رواجا في العالم، الذي تقوم بإعداده شركة روسية مقرها في موسكو.

ورشحت الشركة الأمريكية المسلسل الروسي لجائزة "مسلسلات الأطفال الأكثر شعبية" حيث سيخوض المنافسة مع خمسة مسلسلات كرتون أخرى في النهائيات.

ومن أبرز مسلسلات الكرتون المنافسة للمسلسل الروسي "ماشا والدب"، هي Peppa Pig و SpongeBob، وكذلك Paw Patrol والمسلسل Star Wars: The Clone Wars.