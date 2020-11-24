ملياردير أمريكي يشتري "أجمل مقاتلات ميغ-29"

بات معلوما مَن اشترى مقاتلة "ميغ-29" التي كانت مملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، بول ألين، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، الذي توفي في عام 2018.

وأصبح رجل أعمال أمريكي آخر هو الملياردير جارد إيساكمان، مالكا جديدا لأجمل طائرة من طراز "ميغ-29" في العالم وفقا لـ"ذي درايف".

Here's who bought Paul Allen's pristine MiG-29 Fulcrum fighter:https://t.co/D6QFGYkQhW — The War Zone (@thewarzonewire) November 24, 2020

واشتراها جارد إيساكمان، وهو طيار محنك، بعد أن باع حصته في شركة "دراكن انترناشنل" التي تملك أكبر مجموعة من الطائرات المقاتلة النفاثة المستعملة، في عام 2019.

وقال جارد إيساكمان إنه اشترى هذه الطائرة ليستمتع بها، وإنه ينوي أن يشارك بها في استعراض جوي لكي يستطيع الناس أن يقدروا مواصفات هذا "الطير الفريد" حق قدرها.

وتَهب طائرة "ميغ-29" مَن يطير عليها أحاسيس خارقة، وتجعله يتخيل أنه يستقل المركبة الفضائية الحقيقية وفقا لتعبير جارد ايساكمان.

وخلص جارد ايساكمان إلى القول إنها أكثر الطائرات التي طار بها إثارة.