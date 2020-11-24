نيوزيلندا تطبق القتل الرحيم بحق "وزغة" شهيرة بعدما ساءت حالتها الصحية

أضطرت سلطات متحف "أوتاغو" في نيوزيلندا، إلى إنهاء حياة وزغة (أبو بريص) شهيرة، عن طريق إخضاعها للقتل الرحيم، بعد معاناتها الطويلة مع المرض.

الوزغة "ماناوا" الملقبة بـ"الوزغة المرصعة بالجواهر"، تم تهريبها من نيوزيلندا في عام 2010، في إطار عملية للبيع غير المشروع للحيوانات الأليفة، ثم تم ضبطها وإعادتها إلى البلاد في عام 2016، بحسب موقع "ستاف" النيوزيلندي.

Boom! The @OtagoMuseum jewelled gecko has been given a name. It's nice to have you back in the country Manawa! 🦎💚https://t.co/F3XihLiCwo pic.twitter.com/uu5w6gnMxS — Sirocco Kākāpō (@Spokesbird) June 30, 2017

وبسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة البيولوجية على البيئة في نيوزيلندا، كان إلزاما بقاء "ماناوا" في متحف "أوتاغو"، حيث تم وضعها داخل حاوية زجاجية.

وأعلن المتحف في بيان له أن "ماناوا" قد خضعت للقتل الرحيم بسبب سوء حالتها الصحية، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائلا إنها منذ العام الماضي "في حالة صحية سيئة بشكل متزايد"، وقد تم نقلها إلى مستشفى "دنيدن" للحياة البرية لتلقي العلاج.

ولأن عمر الوزغة لم يكن معروفا، يرجح أن تكون حالتها الصحية قد ساءت بسبب تقدمها الطبيعي في العمر. ويُعتقد أن الوزغة "ماناوا"، هي أول حيوان بري مستوطن يتم صيده من نيوزيلندا وإعادته بنجاح إلى بلاده.