مطعم يضع ألعاب باندا بدلا من الزبائن في صالته... صور

وستعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا خاصا "بعيد الميلاد" مع رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية. خلال القمة، يعتزم السياسيون الاتفاق على تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي ستعمل في ألمانيا حتى نهاية العام، والأهم من ذلك - في عيد الميلاد. من المتوقع أن تحظر برلين التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص بين 23 ديسمبر و 1 يناير. سيتم تمديد القيود مثل إغلاق الحانات والمطاعم، وكذلك المؤسسات الثقافية.