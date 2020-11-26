إنه القدر... نجت من الموت بحادث مؤلم لتقتل على الفور في آخر... فيديو

نجت امرأة روسية من حادث مؤلم، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة أخرى قادمة من الجهة المعاكسة، لكن بعد سلسة حوادث لم يكتب لها القدر النجاة من حادث آخر بعد لحظات من الحادث الأول.

اصطدمت سيارة تقودها امرأة من نوع "ميتسوبيشي" بسيارة من نوع "لادا فيستا"، وبعد بضع دقائق فقط، اصطدمت سيارة "سكودا فابيا" بسيارة من نوع "كيا ريو" في نفس المكان من الطريق.

ونزلت المرأة من سيارتها "ميتسوبيشي" مصابة ووقفت بجانب الطريق، لكن القدر كان بالمرصاد، حيث صدمتها سيارة أخرى لتفارق الحياة على الفور، بحسب موقع "زافيزدا" الروسي.

وبحسب تقرير الشرطة المحلية، وقع الحادثان، أمس الأربعاء، في أحد مناطق بشكيريا في روسيا، في الساعة 20:00، على بعد 142 كيلومترا من طريق أوفا - أورينبورغ السريع.