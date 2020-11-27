طبيب يظهر ما يراه مصابو كورونا قبل موتهم... فيديو

قام عالم الأوبئة الأمريكي كين ريمي، بمحاكاة ما يراه مرضى "كوفيد-19 في الدقائق الأخيرة عند تدهور حالتهم بمساعدة مقطع فيديو.

وهكذا حاول الطبيب تحذير الأشخاص الأصحاء والمهملين من أن فيروس كورونا قاتل.

ويعمل الطبيب في وحدة العناية المركزة في عيادة جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

وأظهر ريمي أن المريض المصاب بفيروس كورونا قبل أن يموت يرى وجه الطبيب يقترب أو يتراجع.

وقال الطبيب إن هذه هي عواقب النقص الحاد للأكسجين. ويرى المرضى أيضًا الأدوات الطبية التي تستخدم في التنبيب الرغامي.