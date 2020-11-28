شريهان تعلق على اللقاء الإعلامي الأول لانتصار السيسي

علقت الفنانة المصرية، شريهان، على اللقاء الإعلامي الأول لانتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والذي أذيع الخميس.

وقالت شريهان، أمس الجمعة، لزوجة الرئيس المصري عبر حسابها على موقع "تويتر": "يشرفني أن تكوني زوجة رئيس جمهورية مصر العربية، شكرا للسيدة انتصار السيسي".

يشرفني أن تكوني زوجة رئيس جمهورية مصر العربية. #شكرا_للسيده_انتصار_السيسي — Sherihan (@Sherihan) November 27, 2020

​وكانت فضائية "دي إم سي" المصرية أذاعت الخميس لقاء تلفزيوني مع قرينة الرئيس المصري، انتصار السيسي، والذي أجرته معها الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".

وتناول حديث انتصار السيسي ، لأول مرة جوانب من حياتها الخاصة، في ظهور إعلامي نادر لها.

وقالت عن الطعام المفضل للرئيس: "أكلته المفضلة الخضار نحن عائلة تقليدية، فالجميع في البيت يحب الخضار، بجانب طبق السلطة فهو أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه ويجب أن تكون كافة المكونات به"، وأكملت: "جميع أفراد العيلة بتحب الحلويات الشرقية جداً، وخاصة الكنافة والبسبوسة".

كما كشفت انتصار السيسي في اللقاء أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه من علمها الطبخ ببال طويل.

وقالت السيسي إن طبيعة زوجها الرئيس المصري لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته، وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي ابنة خالة والدتها.