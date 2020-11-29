أحد أبطال "حرب النجوم" ينعى وفاة الممثل الأصلي لشخصية الشرير "دارث فيدر"

نعى الممثل الأمريكي، مارك هاميل، وهو أحد الأبطال الرئيسيين لأفلام "حرب النجوم"، الممثل البريطاني، ديفيد براوز، الذي توفي اليوم الأحد، واشتهر من تجسيده لشخصية الشرير "دارث فيدر".

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، غرد هاميل الذي يجسد دور فارس الجيداي "لوك سكاي ووكر": "حزين للغاية لسماع وفاة ديفيد براوز، لقد كان رجلا طيبا وأفضل بكثير من "دارث فيدر"، لقد كان ممثل وزوج وأب وعضو في وسام الإمبراطورية البريطانية، وحائز 3 مرات على بطولة رفع الأثقال البريطانية، وأرمز الصليب الأخضر، لقد أحب معجبيه بقدر ما أحبوه".

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

وتوفي براوز بعد مرض قصير، بحسب وكيل أعماله، توماس بوينغتون، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في عام 2018 أن براوز كان يعالج من سرطان البروستاتا.

© AFP 2020 / DANIEL BOCZARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA وفاة أحد أبطال "حرب النجوم"

وارتدى ديفيد براوز بذلة "دارت فيدر" السوداء وخوذته المميزة، بينما قد الممثل الأمريكي، جيمس إيرل جونز، صوت الشخصية نفسها.

وجسد براوز شخصية "دارث فيدر" في جميع أفلام "حرب النجوم" الثلاثة الأصلية، من إنتاج أعوام 1977 و1980 و1983.

وبحسب موقع "أي إم دي بي" السينمائي الأمريكي، فإن براوز كان لديه شغف في لعب كمال الأجسام، وتوج بطلا بريطانيا في رفع الأثقال عدة مرات في ستينيات القرن الماضي، كما أصبح صديقا مدى الحياة مع الممثل الأمريكي، أرنولد شوارزنغر، عندما كان بطلا في كمال الأجسام.

وفي عام 2011، نشر ديفيد براوز مذكراته الشخصية بعنوان "مباشرة من فم القوة".