باحثون يصطادون "وحش بحيرة لوخ نيس"

اكتشف العلماء الاسكتلنديون سمكة تراوت عملاقة من بحيرة لوخ نيس. قام الباحثون بوضع شريحة في الأسماك الضخمة والأنواع الأخرى لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الأنواع، وفقًا لتقارير بي بي سي.

قال العلماء مازحين: "وحش بحيرة لوخ نيس الحقيقي، في أوج نموه".

الآن ستتم مراقبة نمط حياة بروتوس، كما أطلق عليها العلماء، لمعرفة المكان الذي تتحرك فيه، والظروف التي تفضلها وما هي الأنواع التي تتصل بها.

تم العثور على التراوت الشائك في البحيرات العميقة في اسكتلندا. لا يمكن رؤية ممثلي هذا النوع إلا أثناء التزاوج. تغوص الأسماك حتى عمق 30 مترًا لتلتقط الفريسة. النظام الغذائي الرئيسي لبروتوس وزملائه هو أسماك شار القطبية الشمالية.

تبين أن بروتوس البالغ وزنه سبعة كيلوغرامات و طوله 84 سنتيمترًا هو أكبر ممثل للأنواع التي يتم صيدها في البحيرة. يبلغ عمر السمكة حوالي 12 عامًا. ويبلغ إجمالي العمر الافتراضي لهذه الأسماك حوالي 20 عامًا.