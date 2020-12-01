الجدل مستمر... محمد رمضان يثير تفاعلا واسعا بفيديو وصور جديدة

لا يزال الجدل مستمرًا حول الفنان المصري محمد رمضان، بعد أزمة الصور الملتقطة له مع مشاهير إسرائيليين.

وينشط محمد رمضان على مواقع التواصل، بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي تبرز نجاحاته في حصد الجوائز وشعبيته في الوطن العربي.

وقد نشر محمد أيضا فيديو ساخرًا من السقطة التي سقطها فوق مسرح مهرجان الضيافة الدولي المقام في الإمارات العربية المتحدة، حيث ركب الفيديو على الهدف الشهير للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي.

كما تباهى محمد رمضان ساخرا بأنه تصدر قائمة التريند في يوتيوب دون إصابات، في إشارة إلى سقوطه فوق المسرح.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت قبل الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.