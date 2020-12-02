غادة عبد الرازق تكشف سبب خلافها مع إلهام شاهين وتتحدث عن هيفاء وهبي

كشفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، حقيقة الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حول استمرار الخلافات بينها وبين الفنانة إلهام شاهين.

وأكدت غادة عبد الرازق، في تصريحات لها من خلال البرنامج الإذاعي "رسايل"، أن "تلك الخلافات المتداولة قد مضى عليها زمن طويل وانتهت في حينها وأنها تحبها على المستويين العملي والشخصي".

يذكر أن خلافا كان قد حصل بين كل من غادة عبد الرازق وإلهام شاهين، بعد قيام الأخيرة بحذف مشاهد غادة من فيلم "خلطة فوزية" الذي أنتجته في عام 2009 وشاركتا في بطولته.

من جهة أخرى، تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن إمكانية العمل مرة أخرى مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدة أنه "من الصعب الآن أن يجمعهما عمل مشترك، فلكل منهما عالمها ونجوميتها الخاصة".

كما تحدثت عن دورها في مسلسل "حدوتة مرة"، وقالت إنها كانت ترغب في الظهور على نحو مختلف، ولهذا قررت العمل مع فريق عمل جديد ليتمتعوا بروح التحدي. وعن أعمالها الدرامية السابقة، قالت غادة عبد الرازق إنها "تعتز كثيرا بمسلسل "السيدة الأولى"، فضلاً عن دورها في مسلسل "الكابوس".